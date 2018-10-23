В "Укрзализныце" заявили, что на киевских электричках не хватает локомотивных бригад
Об этом заявили в пресс-службе "Укрзализныци".
"22 октября 2018 года для обеспечения курсирования городских поездов на линию вышли семь составов вместо девяти. Два поезда не курсировали из-за отсутствия локомотивных бригад КП "Киевпастранс", а не из-за нарушения графика движения поездов", - прокомментировали в "Укрзализныци".
В ведомстве заявили, что количество поездов КП "Киевпастранс" ежесуточно согласуется с "Укрзализныцей". В графике движения предусмотрено, что в Киеве должны ежедневно курсировать девять электропоездов в рабочие дни и шесть - в выходные.
В "Укрзализныце" также отметили, что на станции Борщаговка-Техническая стоят два резервных состава для обеспечения перевозок городскими поездами. Также в депо в ожидании ремонта находятся 2 состава и один состав проходит испытания после ремонта.
В то же время, в "Киевпастрансе" 22 октября заявили, что движение электропоездов "Городская электричка" на станции "Троещина - 2" было заблокировано по причине несоблюдения графика движения.
"График движения курсирование электропоезда "Городская электричка" составляется КП "Киевпастранс", а регулируется ПАО "Укрзализныця", непосредственно, корректировку графика движения проиизводит именно диспетчер ПАО.”, - прокомментировали в ведомстве.
- Напомним, 22 октября в Киеве неизвестные лица на 50 минут заблокировали движение городской электрички.
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