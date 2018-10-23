 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В "Укрзализныце" заявили, что на киевских электричках не хватает локомотивных бригад

Городские электрички в Киеве курсируют не вовремя из-за нехватки работников электричек, а не из-за несоблюдения графика

Об этом заявили в пресс-службе "Укрзализныци".

"22 октября 2018 года для обеспечения курсирования городских поездов на линию вышли семь составов вместо девяти. Два поезда не курсировали из-за отсутствия локомотивных бригад КП "Киевпастранс", а не из-за нарушения графика движения поездов", - прокомментировали в "Укрзализныци".

В ведомстве заявили, что количество поездов КП "Киевпастранс" ежесуточно согласуется с "Укрзализныцей". В графике движения предусмотрено, что в Киеве должны ежедневно курсировать девять электропоездов в рабочие дни и шесть - в выходные.

В "Укрзализныце" также отметили, что на станции Борщаговка-Техническая стоят два резервных состава для обеспечения перевозок городскими поездами. Также в депо в ожидании ремонта находятся 2 состава и один состав проходит испытания после ремонта.

В то же время, в "Киевпастрансе" 22 октября заявили, что движение электропоездов "Городская электричка" на станции "Троещина - 2" было заблокировано по причине несоблюдения графика движения.

"График движения курсирование электропоезда "Городская электричка" составляется КП "Киевпастранс", а регулируется ПАО "Укрзализныця", непосредственно, корректировку графика движения проиизводит именно диспетчер ПАО.”, - прокомментировали в ведомстве.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 октября, 2018 вторник

22 октября, 2018 понедельник

больше новостей

23 октября, 2018 вторник

22 октября, 2018 понедельник

21 октября, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать