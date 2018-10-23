В почтовом ящике дома Сороса обнаружили бомбу
23 октября, 2018, 16:52
Известному финансисту, основателю фонда "Открытое общество" Джорджу Соросу подложили взрывчатку в почтовый ящик
Об этом сообщает Reuters.
"Взрывное устройство было обнаружено в понедельник в почтовом ящике возле дома в Нью-Йорке финансиста и миллиардера Джорджа Сороса, любимой мишени активистов правого крыла в Соединенных Штатах и Восточной Европе", - говорится в публикации.
Правоохранители получили звонок о подозрительном пакете примерно в 3:45 дня.
"Сотрудник резиденции открыл пакет, обнаружив то, что, казалось, было взрывным устройством", - говорится в заявлении полиции.
Сотрудник положил пакет в лесистую местность и вызвал полицию. Специалисты саперной службы прибыли и взорвали его, сообщил сотрудник полиции Нью-Йорк Таймс.
Сороса не было дома в это время.
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