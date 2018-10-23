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В Одессе произошел пожар возле стадиона "Черноморец"

Во вторник вечером, 23 октября, в Одессе произошло задымление в бизнес-центре, который расположен возле стадиона "Черноморец"

Об этом пишет "Думская".

На место инцидента отправились около 7 пожарных расчетов. На месте происшествия ощущался запах дыма. Людей из здания эвакуировали. Впоследствии стало известно, что на складе одной из фирм, которая занимается продажей гаджетов и техники, взорвался гироскутер, в результате чего и произошло сильное задымление.

Информацию подтвердили и в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям. Там впоследствии сообщили, что пожар и задымление произошел в офисном помещении.

"Тушение пожара осложнялось сильным задымлением помещений, наличием легкогорючих материалов и сложности конструкции технического коридора. Спасатели пожар в 21:03 локализовали и в 21:14 ликвидировали на площади 80 кв. м. Погибших и пострадавших нет", - рассказали в ГСЧС.

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