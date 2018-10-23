В Киеве КамАЗ разбил 17 автомобилей, часть дороги заблокирована
23 октября, 2018, 10:34
Во вторник, 23 октября, в Печерском районе Киева произошло ДТП с участием грузовика КамАЗ и еще 17 автомобилей
Об этом сообщают "Вартови Еспресо".
Авария случилась на бульвар Леси Украинки. По предварительной информации, у грузовика с подъемным краном отказали тормоза, и машина влетела в автомобили, стоявшие на светофоре в сторону Бессарабской площади.
В ДТП пострадала водитель красного легкового автомобиля Mazda, ее госпитализировали. Вследствие масштабной аварии полностью блокирован проезд по бульвару Леси Украинки со стороны бульвара Дружбы Народов.
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