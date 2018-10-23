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В Киеве Daewoo Lanos сбил насмерть мужчину, который шел по трассе

В Деснянском районе Киева пешеход-нарушитель погиб под колесами Daewoo Lanos

Об этом сообщают "Вартови Еспресо".

Как рассказывают свидетели происшествия, за несколько минут до трагедии один из водителей остановился и уговаривал мужчину не идти напрямик, а перейти дорогу через подземный переход, который находится рядом.

Однако, мужчина все равно вышел на дорогу, где и попал под проезжающий Daewoo. От удара пешехода забросило на крышу авто. Врачи, прибывшие на место, происшествия лишь констатировали смерть потерпевшего.

Личность погибшего в настоящее время не установлена, работают следователи. По словам свидетелей, мужчина шел, как будто из больницы скорой помощи. Голова у него была перебинтована, поэтому, вероятно, он был на лечении.

 

 

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