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В Краматорске отключили отопление жилых домов

В Краматорске из-за отсутствия газа приостановили процесс запуска системы центрального отопления

Об этом сообщает пресс-служба Краматорского городского совета.

"Теплоснабжающие предприятия не могут подать тепло в дома жителей Краматорска из-за отсутствия газа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что отопительный сезон 2018-2019 годов в Краматорске был запущен, как и планировалось, с 16 октября. В течение недели 417 краматорских многоэтажек получили теплоноситель.

Однако предприятиям-поставщикам тепла пришлось приостановить процесс запуска в связи с "запретом" на использование голубого топлива.

Сейчас у городской власти есть договор с НАК «Нафтогаз Украины», но нет подтвержденных лимитов по декадам на использование газа у местных газопоставщиков, сообщает Укринформ.

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