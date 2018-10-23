В Краматорске отключили отопление жилых домов
23 октября, 2018, 22:32
В Краматорске из-за отсутствия газа приостановили процесс запуска системы центрального отопления
Об этом сообщает пресс-служба Краматорского городского совета.
"Теплоснабжающие предприятия не могут подать тепло в дома жителей Краматорска из-за отсутствия газа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что отопительный сезон 2018-2019 годов в Краматорске был запущен, как и планировалось, с 16 октября. В течение недели 417 краматорских многоэтажек получили теплоноситель.
Однако предприятиям-поставщикам тепла пришлось приостановить процесс запуска в связи с "запретом" на использование голубого топлива.
Сейчас у городской власти есть договор с НАК «Нафтогаз Украины», но нет подтвержденных лимитов по декадам на использование газа у местных газопоставщиков, сообщает Укринформ.
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