В харьковской школе девочке не достался кусок торта из-за того, что ее мама не сдает деньги

23 октября, 2018, 18:00

Девочку поставили у доски и оставили без сладкого из-за того, что ее мама не сдает деньги на нужды класса

Об инциденте написали в Facebook, где об этой истории сообщили родители и преподаватели.

Инцидент произошел в харьковской школе №151 в 6 классе.

Учитель этой школы Евгений Товстолуг уточнил, что родители решили устроить детям праздник по поводу окончания осенней четверти, деньги сдали все, кроме мамы одной ученицы, которая принципиально не сдает деньги на нужды класса.

"В другие праздники родители покупали большой круглый торт и, когда резали, давали и ей кусок за счет других детей. В этот раз все было порционно", – говорит Товстолуг. Хотя в комментариях под постом идут споры по поводу того, был ли торт порционным.

Учитель подтвердил, что в этот раз школьница осталась без сладкого.

По словам завуча школы, девочке за деньги сказала одна из мам родительского комитета, а самого преподавателя на этот момент в классе не было.

Мама обиженной девочки сказала, что будет обращаться во все инстанции с жалобами об издевательстве над ее ребенком.

В классе пройдет родительское собрание, где женщина, которая не дала сладостей ученице, извинится перед ребенком и его матерью.

Кроме того, обещали обсудить ситуацию в целом, чтобы подобное больше не повторялось.