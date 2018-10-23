В Калифорнии испытали самый большой самолет в мире

Об этом сообщает издание "Хайтек+".

Двухфюзеляжный самолет Stratolaunch разогнался на взлетно-посадочной полосе до 145 км/ч. Из него планируют запускать в космос ракеты со спутниками.

Stratolaunch должен стать первым коммерческим летательным аппаратом, способным запускать на орбиту Земли относительно небольшие грузы. Инженеры планируют поднять в воздух самолет уже в ближайшие год-полтора.

Первым полезным грузом Stratolaunch станет небольшая ракета Pegasus. Ракета весит 22 тонны, но это лишь одна десятая от грузоподъемности грандиозного космоплана - 250 тонн.