В Германии осудили мужчину, который оставил яд на полке супермаркета
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Мужчина оставил пять баночек с детским питанием на полках супермаркетов в городе Фридирихсхафен и требовал от компаний-производителей заплатить ему 11,75 млн евро за информацию об их местоположении.
Прокурор сообщил, что доза токсина в каждой баночке была бы достаточной, чтобы убить ребенка. Этого, по его словам, было достаточно для признания обвиняемого виновным в пяти покушениях на убийство.
Прокурор, который просил 13 лет тюремного заключения, сказал, что избежать отравления детей удалось благодаря работе полиции и "большой порции удачи".
Обвиняемый в качестве токсина использовал этиленгликоль, который часто встречается в смесях с антифризом. Он утверждал, что у него было диагностировано расстройство личности, также он потреблял большое количество алкоголя и обезболивающих, но психиатр признал его вменяемым.
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