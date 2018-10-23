В Германии осудили мужчину, который оставил яд на полке супермаркета

23 октября, 2018, 22:57

В Германии 54-летнего мужчину, который оставил отравленное детское питание на полках супермаркетов, приговорили к 12,5 года лишения свободы по обвинению в попытке убийства

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Мужчина оставил пять баночек с детским питанием на полках супермаркетов в городе Фридирихсхафен и требовал от компаний-производителей заплатить ему 11,75 млн евро за информацию об их местоположении.

Прокурор сообщил, что доза токсина в каждой баночке была бы достаточной, чтобы убить ребенка. Этого, по его словам, было достаточно для признания обвиняемого виновным в пяти покушениях на убийство.

Прокурор, который просил 13 лет тюремного заключения, сказал, что избежать отравления детей удалось благодаря работе полиции и "большой порции удачи".

Обвиняемый в качестве токсина использовал этиленгликоль, который часто встречается в смесях с антифризом. Он утверждал, что у него было диагностировано расстройство личности, также он потреблял большое количество алкоголя и обезболивающих, но психиатр признал его вменяемым.