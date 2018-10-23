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В этом году украинский экспорт плодов и ягод увеличился на 40%

Украина за 9 месяцев 2018 года экспортировала плодов и ягод на $157 млн - на 40% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года

Об этом сообщает ассоциация "Укрсадпром", передает "Экономическая правда".

Главными продуктами стали грецкие орехи - их Украина продала за рубеж на $69 млн. Также значительные прибыли принес экспорт замороженных плодов и ягод - $61 млн, яблок и груш - $10 млн.

"Самым заметным в натуральном выражении оказался рост экспорта грецких орехов - с 13 тыс. тонн за 9 месяцев 2017 года до 20 тыс. тонн за аналогичный период текущего года, яблок и груш - с 9 тыс. тонн до 29 тыс. тонн соответственно", - сообщает "Укрсадпром".

Основным рынком сбыта остается Евросоюз, откуда поступает около 2/3 валютных доходов. В январе-сентябре 2018 года больше фруктов закупили Польша ($32,3 млн), Франция ($11,7 млн), Беларусь ($10,9 млн), Турция ($10,6 млн), Нидерланды ($8,8 млн), Германия ($7,4 млн) и Италия ($7,2 млн).

"Если не учитывать импорт экзотических фруктов (цитрусовых и бананов), за три квартала 2018 года положительное сальдо внешней торговли плодами и ягодами достигло 75 млн долларов", - отметили в ассоциации.

Украинские яблоки экспортируют в более чем 50 стран, больше всего - в Беларусь (43%), Молдову (20%) и Швецию (10%).

"В текущем году средняя экспортная цена на украинские яблоки составляет более $340 за тонну, однако заметно отличается при продаже в Беларусь ($305 за тонну) и в европейские страны ($805 за тонну)", - рассказали в "Укрсадпромі".

При этом лущеные грецкие орехи продают за границу по $3670 долларов за тонну, замороженные ягоды - по $1700 за тонну.

Среди новых направлений украинского экспорта - поставки яблок нового урожая в сентябре 2018 года в Испанию, Катар, Кувейт, Саудовскую Аравию и ОАЭ по средней цене $810 за тонну.

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