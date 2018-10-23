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В Черном море нашли древнегреческий корабль возрастом 2400 лет

23-метровый древнегреческий корабль, который пролежал на дне Черного моря более 2400 лет, нашли примерно в 50 милях от побережья Болгарии

Об этом сообщило издание The Guardian.

Археологи нашли судно с мачтой, штурвалом и другими частями, которые прекрасно сохранились на глубине чуть более 2 км. Органические материалы сохранились на такой глубине благодаря недостатку кислорода.

"Я никогда не думал, что такое возможно. Корабль остался нетронутым, пролежав под толщей воды в 2 километра", - сказал главный исследователь обнаружившей судно команды проекта морской археологии Черного моря профессор Джон Адамс.

По словам Адамса, это значительно изменит представление людей о кораблестроении и судоходстве древнего мира.

Археологи считают, что найденный затонувший корабль был торговым судном. Такое судно можно увидеть на древних греческих вазах, как например на "Вазе сирен", хранящейся в Британском музее.

На вазе, которая датируется тем же периодом, что и найденный корабль, изображено похоже судно Одиссея. На вазе герой поэмы Гомера изображен привязанным к мачте корабля, чтобы устоять перед песнями сирен.

Археологи взяли небольшой кусочек судна в университет Саутхэмптона на углеродный анализ и он показал , что корабль датируется 400 годом до н.э.

Так было доказано, что это самый старый затонувший корабль, который остался в нетронутом состоянии, известный человечеству. Но в дальнейшем исследователи не намерены поднимать судно на поверхность.

Во время трехлетнего исследования глубин Черного моря команда болгарских и британских морских археологов нашли более 60 затонувших кораблей. Они обнаружили козацкие корабли XVII века, римские торговые суда и корабль из классического периода.

Проект, команда которого состоит из морских археологов и ученых из Британии, Болгарии, Швеции, США и Греции, имеет целью исследовать влияние изменения уровня моря в древние времена.

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