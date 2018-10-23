В Черном море нашли древнегреческий корабль возрастом 2400 лет
Об этом сообщило издание The Guardian.
Археологи нашли судно с мачтой, штурвалом и другими частями, которые прекрасно сохранились на глубине чуть более 2 км. Органические материалы сохранились на такой глубине благодаря недостатку кислорода.
"Я никогда не думал, что такое возможно. Корабль остался нетронутым, пролежав под толщей воды в 2 километра", - сказал главный исследователь обнаружившей судно команды проекта морской археологии Черного моря профессор Джон Адамс.
По словам Адамса, это значительно изменит представление людей о кораблестроении и судоходстве древнего мира.
Археологи считают, что найденный затонувший корабль был торговым судном. Такое судно можно увидеть на древних греческих вазах, как например на "Вазе сирен", хранящейся в Британском музее.
На вазе, которая датируется тем же периодом, что и найденный корабль, изображено похоже судно Одиссея. На вазе герой поэмы Гомера изображен привязанным к мачте корабля, чтобы устоять перед песнями сирен.
Археологи взяли небольшой кусочек судна в университет Саутхэмптона на углеродный анализ и он показал , что корабль датируется 400 годом до н.э.
Так было доказано, что это самый старый затонувший корабль, который остался в нетронутом состоянии, известный человечеству. Но в дальнейшем исследователи не намерены поднимать судно на поверхность.
Во время трехлетнего исследования глубин Черного моря команда болгарских и британских морских археологов нашли более 60 затонувших кораблей. Они обнаружили козацкие корабли XVII века, римские торговые суда и корабль из классического периода.
Проект, команда которого состоит из морских археологов и ученых из Британии, Болгарии, Швеции, США и Греции, имеет целью исследовать влияние изменения уровня моря в древние времена.
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