В Болгарии задержали судно из Крыма с фальшивыми украинскими документами
Об этом сообщил сайт "Черноморская безопасность" со ссылкой на данные группы "Информационное сопротивление - Крым".
Отмечается, что российская гражданка является владельцем судна, которое ходило под украинским флагом после аннексии полуострова во избежание европейских и украинских санкций.
Несмотря на это, судно не находится под технадзором Реестра судоходства Украины с 2011 года, хотя осуществляло рейсы в оккупированный Крым по фальшивым документам.
"По данным автоматических идентификационных систем, судно в сентябре текущего года проходило обслуживание в закрытом морском порту Ялты, куда также заходило под флагом Украины", - говорится в сообщении.
Судно "Шельф-Юг" заходило в Ялту и 3 июля 2018 года, предоставив копии судовых документов, которых, по информации Реестра судоходства Украины, нет в базах данных и, судя по всему, они имеют многочисленные признаки подделок.
Технический талон Реестра судоходства Украины выдали 22 января 2018 года, а место осмотра судна в Севастополе, классификационное свидетельство Реестра судоходства Украины и свидетельство Реестра судоходства Украины о пригодности малого судна к плаванию, якобы выданные 5 января 2017 года в Херсоне. Они подписаны все одним и тем же инженером-инспектором.
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