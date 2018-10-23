В Болгарии задержали судно из Крыма с фальшивыми украинскими документами

23 октября, 2018, 14:47

В болгарском порту Бургаса задержали судно "Шельф-Юг", которое шло из оккупированного Крыма по поддельным документам и под украинским флагом

Об этом сообщил сайт "Черноморская безопасность" со ссылкой на данные группы "Информационное сопротивление - Крым".

Отмечается, что российская гражданка является владельцем судна, которое ходило под украинским флагом после аннексии полуострова во избежание европейских и украинских санкций.

Несмотря на это, судно не находится под технадзором Реестра судоходства Украины с 2011 года, хотя осуществляло рейсы в оккупированный Крым по фальшивым документам.

"По данным автоматических идентификационных систем, судно в сентябре текущего года проходило обслуживание в закрытом морском порту Ялты, куда также заходило под флагом Украины", - говорится в сообщении.

Судно "Шельф-Юг" заходило в Ялту и 3 июля 2018 года, предоставив копии судовых документов, которых, по информации Реестра судоходства Украины, нет в базах данных и, судя по всему, они имеют многочисленные признаки подделок.

Технический талон Реестра судоходства Украины выдали 22 января 2018 года, а место осмотра судна в Севастополе, классификационное свидетельство Реестра судоходства Украины и свидетельство Реестра судоходства Украины о пригодности малого судна к плаванию, якобы выданные 5 января 2017 года в Херсоне. Они подписаны все одним и тем же инженером-инспектором.