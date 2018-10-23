Украинский предприниматель обвинил Moneyveo в мошенничестве: на его имя выдали "левый" кредит

23 октября, 2018, 16:12

Основатель компании DroneUA Валерий Яковенко кредитная фирма Moneyveo обвинил кредитную фирму Moneyveo в мошенничестве, заявив, что на его имя выдали кредит, не сообщив ему

Об этом Яковенко написал в Facebook.

"Я стал жертвой мошенников. И таких, как я, по данным СБУ, более 1000 человек. Более того, так попасть может каждый. Интернет-сайт Moneyveo.UA выдал кредит третьим лицам, которые оформили договор на мое имя. Об этом я узнал случайно, открыв похожее на рекламное письмо месячной давности. Договор открыт по документам, размещенным на сайте Prozorro. Таких, как я, много. Большинство потерпевших - предприниматели, которые работают на платформе государственных закупок, руководители фирм и ответственные лица, которые обязаны размещать сканы своих паспортов в открытом доступе. Сейчас я получил уведомление о задолженности перед компанией и требование ее погасить, естественно, об этом я слышу впервые", - написал Яковенко.

По словам предприятия, Moneyveo оформило кредит на его имя оформили без его присутствия и без подписи. При этом на "долг" ежемесячно начисляют огромные проценты.

"Сумма по украинским меркам достаточно большая, 9300 грн, особенно если учесть что среди пострадавших - лица из регионов, ветераны АТО. Но цимес в том, что задолженность растет в геометрической прогрессии, и, если это было 9 тыс. в прошлом месяце, то в этом - уже более 12 тыс. грн и т.д. Как работает схема: Кто-то, очевидно, из сотрудников манивео, в открытом доступе берет персональные данные украинцев. Далее с данными документами оформляется заявка на получение кредита онлайн и, важный момент, как получатель указывается кредитная карта абсолютно левого человека. Сверка соответствия имени в документах и владельца на карте не выполняется. Сумма берется небольшая, пара тысяч гривен, но уже за несколько месяцев она увеличивается в 2-3 раза, за счет драконовских процентов кешевого кредита. Сумма растет с каждым месяцем и в определенный момент начинает быть абсурдной", - рассказал Яковенко.

Предприниматель также добавил, что из-за действия фирмы Moneyveo пострадала его кредитная история и, как следствие, репутация.

"Рассрочка, депозиты, оплата частями, сберегательные счета и овердрафты - это те инструменты, которыми пользуется как бизнес, так и физики каждый день. И каково же было мое удивление, когда я обнаружил, что 2 льготных овердрафта по моим картам, общей кругленькой суммой просто испарились. То есть вся накопленная кредитная история моей зарплаты, миллионов гривень уплаченных налогов, канули в Лету, как будто ее и не было. И важно: это влияет не только на возможность взять в ипотеку квартиру или авто в лизинг, вы стиральную машину никогда не сможете купить с таким приятным бонусом и историей от манивео. Более того, кредитная история - штука международная, и история руководителя легко может быть передана юридическим лицам, которых он контролирует", - подчеркнул Яковенко.

Предприниматель отметил, что подобные случаи происходят массово, и посоветовал украинцам провериться в Украинском бюро кредитных историй. В то же время он сообщил, что уже написал заявление в Нацполицию.

"Пока писал заявление в полицию, услышал что я не первый такой, полез в интернет, и, оказывается, существуют целые группы и сообщества, от десятков до целых 250 человек, которые пострадали от финансового мошенничества такой-себе нефинансовой компании. Это испорченная репутация, недополученная прибыль, сорванные контракты и соглашения, это гнетущее настроение и моральный вред. Как это оценить? Завтра буду говорить с адвокатом. Каждому рекомендую проверить свою кредитную историю в УБКИ, там могут быть сюрпризы, ведь таких сайтов, которые могут жульничать с вашими документами, далеко не один", - подытожил Яковенко.

Представитель Moneyveo Максим Параска в комментариях к посту признал, что компания дает кредиты автоматически, без физического присутствия человека, однако переложил ответственность на систему Prozorro, которая не скрывает персональные данные предпринимателей.

"Некоторое время назад у нас была возможность получить кредит на карту "на предъявителя". Но сейчас такой возможности нет - мы реализовали сверку владельца карточки многих банков и заявителя. Все происходит в автоматическом режиме. Мы активно работаем с правоохранительными органами для поиска мошенников, которые воспользовались персональными данными участников системы Прозорро. Отдельный вопрос также к системе Прозорро, где персональные данные доступны всем, без исключения", - написал Параска.