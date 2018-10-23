Украинского тренера зовут в московский "Спартак"

23 октября, 2018, 13:55

Украинский тренер Виктор Скрипник оказался среди претендентов на пост главного тренера московского "Спартака"

Об этом написал журналист Илья Казаков в twitter.

По его данным короткий список специалистов, которых хочет пригласить "Спартак", входят украинский экс-тренер "Вердера" Виктор Скрипник, который работает в латвийской "Риге" и Олег Кононов, который возглавляет тульский "Арсенал"

Кононов ранее был главным тренером львовских "Карпат" и "Севастополя".

Также претендентами на пост тренера "Спартака" являются Станислав Черчесов, Леонарду Жардим, Курбан Бердыев, Леонид Слуцкий, Брендан Роджерс.