Украинская церковь получит автокефалию в ближайшее время, - представитель Константинополя
Об этом говорится в статье митрополита в газете TA NEA от 20 октября, перевод которой сделан специализированным изданием Сerkvarium.
"Автокефалия Украинской Православной Церкви будет предоставлена за очень короткий промежуток времени, наверное же, в последующие недели. Важное обращение ко всем православным по этой теме имеет подтекст не политический и не геополитический, оно прежде всего духовное. Автокефалия должна положить конец разделению православных в Украине и не приводить к новым расколам", - написал митрополит.
Он добавил, что Вселенский патриарх Варфоломей обладает полным пониманием этой проблематики.
Комментируя ожесточенное сопротивление РПЦ предоставлению автокефалии Украинской церкви, митрополит Эммануил высказал предположение, что Московский Патриархат выступает посланником интересов российского государства в регионе, даже если и утверждает обратное.
"Речь шла об одном из важнейших православных событий в современной истории. Мне жаль по поводу проявления такого оппортунизма со стороны Московского Патриархата, который стремится использовать все православные встречи для собственных акцентов. К тому же должно быть понятно, что предоставление автокефалии не представляет, собственно, вопрос порядка дня на Всеправославном соборе, этот вопрос относится исключительно к компетенции Вселенского Патриархата как Церкви-Матери, которая предоставляет независимость церковному православному украинскому организму", - пишет митрополит Эммануил.
- Напомним, 11 октября Вселенский патриархат отменил анафему по патриарху УПЦ КП Филарету и признал аннексию Киевской митрополии Москвой незаконной. Кроме того, Вселенский патриархат подтвердил предоставление автокефалии украинской церкви.
- В РПЦ заявили, что Вселенский патриарх "пересек красную черту".
- 14 октября полиция задержала около подконтрольной Московскому патриархату Киево-Печерской лавры около 100 подозрительных парней.
- 15 октября РПЦ полностью разорвала отношения со Вселенским патриархатом из-за решения о разрешении на создание автокефальной церкви в Украине.
- 23 октября патриарх Варфоломей заявил, что РПЦ рано или поздно будет вынуждена смириться с решениями Синода Константинопольского патриархата относительно Украинской церкви.
- На следующий день патриарх Варфоломей добавил, что Фанар защищает православие и борется против проявлений фундаментализма и тщеславия и не оставит украинский народ беззащитным.
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