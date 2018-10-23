Украинская церковь получит автокефалию в ближайшее время, - представитель Константинополя

23 октября, 2018, 17:22

Представитель Константинопольского патриархата митрополит Галльский Эммануил считает, что автокефалия Украинской церкви будет предоставлена за очень короткий промежуток времени, наверное, в ближайшие недели

Об этом говорится в статье митрополита в газете TA NEA от 20 октября, перевод которой сделан специализированным изданием Сerkvarium.

"Автокефалия Украинской Православной Церкви будет предоставлена ​​за очень короткий промежуток времени, наверное же, в последующие недели. Важное обращение ко всем православным по этой теме имеет подтекст не политический и не геополитический, оно прежде всего духовное. Автокефалия должна положить конец разделению православных в Украине и не приводить к новым расколам", - написал митрополит.

Он добавил, что Вселенский патриарх Варфоломей обладает полным пониманием этой проблематики.

Комментируя ожесточенное сопротивление РПЦ предоставлению автокефалии Украинской церкви, митрополит Эммануил высказал предположение, что Московский Патриархат выступает посланником интересов российского государства в регионе, даже если и утверждает обратное.

"Речь шла об одном из важнейших православных событий в современной истории. Мне жаль по поводу проявления такого оппортунизма со стороны Московского Патриархата, который стремится использовать все православные встречи для собственных акцентов. К тому же должно быть понятно, что предоставление автокефалии не представляет, собственно, вопрос порядка дня на Всеправославном соборе, этот вопрос относится исключительно к компетенции Вселенского Патриархата как Церкви-Матери, которая предоставляет независимость церковному православному украинскому организму", - пишет митрополит Эммануил.