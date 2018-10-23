Украинец Михайлюк дебютировал в чемпионате НБА
23 октября, 2018, 10:54
Украинский баскетболист Святослав Михайлюк сыграл первый матч за "Лос-Анджелес Лейкерс" в регулярном чемпионате НБА
Об этом сообщает официальный сайт НБА.
Михайлюк в поединке против "Сан-Антонио" сделал 3 асисты, 2 подбора, а также допустил 2 потери и заработал 2 фола. В целом он находился на площадке 16 минут.
Украинец дважды бросал двухочковые и столько же трехочковые, но не смог их реализовать.
Показатель полезности Михайлюка составил +12 - второй лучший результат в команде после Лэнса Стивенсона (+17).
"Лос-Анджелес Лейкерс" уступил "Сан-Антонио Сперс" в овертайме со счетом 142:143.
Svi draws the defender and dishes it off to Williams for his first points as a Laker!#LakeShow @SpectrumSN, NBA TV) pic.twitter.com/BdJYnzpW6e— Los Angeles Lakers (@Lakers) 23 октября 2018 г.
- Святослав Михайлюк стал игроком НБА летом, после того, как "Лос-Анджелес Лейкерс" выбрал его на драфте.
- Другой украинский баскетболист Алексей Лень стал героем матча чемпионата НБА.
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