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Украинец Михайлюк дебютировал в чемпионате НБА


фото: REUTERS
Украинский баскетболист Святослав Михайлюк сыграл первый матч за "Лос-Анджелес Лейкерс" в регулярном чемпионате НБА

Об этом сообщает официальный сайт НБА.

Михайлюк в поединке против "Сан-Антонио" сделал 3 асисты, 2 подбора, а также допустил  2 потери и заработал 2 фола. В целом он находился на площадке 16 минут.

Украинец дважды бросал двухочковые и столько же трехочковые, но не смог их реализовать.

Показатель полезности Михайлюка составил +12 - второй лучший результат в команде после Лэнса Стивенсона (+17).

"Лос-Анджелес Лейкерс" уступил "Сан-Антонио Сперс" в овертайме со счетом 142:143.

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