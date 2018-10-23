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Украина пожаловалась в ВТО на Армению и Кыргызстан из-за высоких пошлин на стальные трубы

Украина подала запрос в ВТО, чтобы оспорить антидемпинговые пошлины Армении и Кыргызстана на украинские стальные трубы

Об этом говорится на сайте Всемирной организации торговли.

Запрос Украины на консультации распространили между государствами-членами ВТО 22 октября. В нем отмечается, что антидемпинговые пошлины, которые установлены на украинскую продукцию являются несовместимыми с положениями антидемпинговой соглашения ВТО и статьи 6 генерального договора о тарифах и торговле.

Отмечается, что у Армении и Кыргызстана есть 60 дней, чтобы решить этот вопрос и найти удовлетворительное решение без дальнейших судебных разбирательств.

Если путем консультаций не удастся решить спор, Украина может требовать у ВТО вынести решение.

 

 
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