Украина пожаловалась в ВТО на Армению и Кыргызстан из-за высоких пошлин на стальные трубы
23 октября, 2018, 10:19
Украина подала запрос в ВТО, чтобы оспорить антидемпинговые пошлины Армении и Кыргызстана на украинские стальные трубы
Об этом говорится на сайте Всемирной организации торговли.
Запрос Украины на консультации распространили между государствами-членами ВТО 22 октября. В нем отмечается, что антидемпинговые пошлины, которые установлены на украинскую продукцию являются несовместимыми с положениями антидемпинговой соглашения ВТО и статьи 6 генерального договора о тарифах и торговле.
Отмечается, что у Армении и Кыргызстана есть 60 дней, чтобы решить этот вопрос и найти удовлетворительное решение без дальнейших судебных разбирательств.
Если путем консультаций не удастся решить спор, Украина может требовать у ВТО вынести решение.
- Напомним, 29 декабря министерство экономики Украины предложило в ответ ввести импортные пошлины на российские товары и запретить часть импорта из России.
- Владимир Путин подписал указ, который позволяет транзитные перевозки грузов из Украины в Казахстан только в том случае, если они были отправлены из Беларуси.
- Россия продлила на полгода ограничение на транзит продукции с Украины до Казахстана и Кыргызстана.
- Украинское правительство заявило, что введенные Россией ограничения транзита товаров с Украины до Казахстана и Кыргызстана нарушают российские обязательства в ВТО и должны быть отменены.
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