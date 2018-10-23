Украина получит доступ к $8 млрд после разблокирования программы МВФ, - Атлантический совет

23 октября, 2018, 07:57

В случае согласования новой программы от Международного валютного фонда Украина получит доступ к финансированию в объеме $8 млрд, что позволит удерживать гривню стабильной в течение 2019 года

Об этом заявил аналитик американского центра Atlantic Council (Атлантический совет) Андерс Аслунд, передает "Голос Америки".

"Украина, вероятно, получит $2 млрд от МВФ, $2 млрд от ЕС и Всемирного банка, правительство Украины, вероятно, разместит еврооблигации еще на $2 млрд, также государственные компании, вероятно, разместят евробонды еще на $2 млрд, или больше. Этого должно быть достаточно, чтобы Украина удержала достаточно стабильный обменный курс в следующем году", - пояснил Аслунд.

Аналитик также отметил, что новая программа МВФ позволит урегулировать два основных фактора, вызывавших обеспокоенность наблюдателей, - ограниченные резервы Нацбанка и ограниченность бюджетных средств. Программа Фонда позволит нарастить валютные резервы НБУ, объем которых сейчас составляет около $16,6 млрд, что является, по мнению аналитика, "абсолютным минимумом".

"Резервы вырастут до около $25 млрд. Это будет достаточным для Украины на следующий год, когда состоятся выборы", - сказал Аслунд.

Новая программа МВФ Stand-by заменила программу расширенного финансирования EFF, объем которой предполагался на уровне $17,5 млрд и которая должна завершиться в марте 2019 года. Новая программа рассчитана до конца года. Это, по словам аналитика Атлантического совета, должно стать фактором стабилизации.

"Хорошо, что соглашение не будет заканчиваться в то же время, когда будут проводить президентские выборы. Таким образом, тот факт, что соглашение продлится до конца следующего года, является стабилизирующим фактором", - подчеркнул Аслунд.

Для того, чтобы достичь договоренности по новой программе, Украина должна выполнить ряд условий.

"Первое - антикоррупционный суд, законодательное решение по которому приняли в июне. Второе - увеличение цен на газ на 23,5%, что вводится сейчас, и третье условие - это бюджет с ограниченным дефицитом. А 2,3% ВВП является абсолютно приемлемым для МВФ. Я не вижу особых рисков, кроме того, что парламент может не утвердить бюджет. Это абсолютное условие для МВФ. Здесь возможны проблемы, ведь часто во время второго чтения украинского бюджета добавляются различные расходы и МВФ тогда может сказать "нет", - пояснил эксперт.

Атлантический совет (Atlantic Council) - основанный в 1961 году аналитический центр, неправительственная организация США, которая занимается преимущественно международными отношениями атлантического сообщества.