Турецкие националисты разрывают альянс с партией Эрдогана

23 октября, 2018, 16:16

Лидер Партии националистического движения (MHP) Девлет Бахчели заявил о прекращении союза с правящей Партией справедливости и развития Турции накануне муниципальных выборов, которые состоятся в марте 2019 года

Об этом сообщает Associated Press.

Выступая во вторник в парламенте, Бахчели сообщил, что его партия MHP выставит своих кандидатов на местных выборах весной.

Раскол с правящей Партией справедливости и развития Эрдогана возник вследствие конфликта относительно амнистии для некоторых заключенных, которую предложили националисты.

"Теперь мы проложим свой собственный путь. Мы не планируем вступать в альянсы", - сказал Бахчели.

MHP была ключевой частью избирательного альянса Эрдогана во время парламентских и президентских выборов этого лета. Партия Эрдогана не смогла получить парламентское большинство и поэтому нуждается в поддержке националистов.