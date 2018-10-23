Турецкие националисты разрывают альянс с партией Эрдогана
23 октября, 2018, 16:16
Лидер Партии националистического движения (MHP) Девлет Бахчели заявил о прекращении союза с правящей Партией справедливости и развития Турции накануне муниципальных выборов, которые состоятся в марте 2019 года
Об этом сообщает Associated Press.
Выступая во вторник в парламенте, Бахчели сообщил, что его партия MHP выставит своих кандидатов на местных выборах весной.
Раскол с правящей Партией справедливости и развития Эрдогана возник вследствие конфликта относительно амнистии для некоторых заключенных, которую предложили националисты.
"Теперь мы проложим свой собственный путь. Мы не планируем вступать в альянсы", - сказал Бахчели.
MHP была ключевой частью избирательного альянса Эрдогана во время парламентских и президентских выборов этого лета. Партия Эрдогана не смогла получить парламентское большинство и поэтому нуждается в поддержке националистов.
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