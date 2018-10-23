Трамп и Путин могут встретиться на годовщине завершения Первой мировой
23 октября, 2018, 21:54
Помощник президента США Джон Болтон во время разговора с президентом РФ в Москве предварительно договорился о встрече Трампа и Путина в следующем месяце в Париже
Об этом сообщает АР.
На встрече Путин заявил, что был бы готов встретиться с Трампом в Париже во время празднования столетия со дня завершения Первой мировой войны в следующем месяце.
Путин сказал, что его последняя встреча с Трампом в Хельсинки в июле была "полезной", несмотря на жесткую дискуссию. Болтон, со своей стороны, ответил, что Трамп "надеется увидеть Путина в Париже" во время событий, посвященных юбилейной годовщине перемирия.
"Несмотря на различия, которые имеют место из-за наших различных национальных интересов, остается важным работать в тех сферах, где существует возможность сотрудничества", - сказал Болтон.
- Вашингтон еще не принял решение о введении новых санкций против России, заявил 23 октября Джон Болтон.
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