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Трамп и Путин могут встретиться на годовщине завершения Первой мировой

Помощник президента США Джон Болтон во время разговора с президентом РФ в Москве предварительно договорился о встрече Трампа и Путина в следующем месяце в Париже

Об этом сообщает АР.

На встрече Путин заявил, что был бы готов встретиться с Трампом в Париже во время празднования столетия со дня завершения Первой мировой войны в следующем месяце.

Путин сказал, что его последняя встреча с Трампом в Хельсинки в июле была "полезной", несмотря на жесткую дискуссию. Болтон, со своей стороны, ответил, что Трамп "надеется увидеть Путина в Париже" во время событий, посвященных юбилейной годовщине перемирия.

"Несмотря на различия, которые имеют место из-за наших различных национальных интересов, остается важным работать в тех сферах, где существует возможность сотрудничества", - сказал Болтон.

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