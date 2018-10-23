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Синоптик предупредила о штормовом ветре, похолодании и дождях

24 и 25 октября почти во всех областях Украины ожидаются сильный ветер и дожди

Об этом в эфире Еспресо.TV рассказала синоптик Наталья Диденко.

По словам метеоролога, температура воздуха в Украине в течение дня ожидается в пределах +5...+9°C.

"24 октября в Украину переместится активный циклон. Он усложнит погоду практически во всех областях Украины. Ветер ощутимо усилится до штормовых значений 15-20 м/сек. Везде пройдут дожди в сочетании с сильным ветром", - сказала госпожа Диденко.

25 октября непогода еще удержится в Украине, будет наблюдаться сильный ветер, но на выходных в Украине потеплеет, осадки прекратятся.

 

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