Синоптик предупредила о штормовом ветре, похолодании и дождях
23 октября, 2018, 10:58
24 и 25 октября почти во всех областях Украины ожидаются сильный ветер и дожди
Об этом в эфире Еспресо.TV рассказала синоптик Наталья Диденко.
По словам метеоролога, температура воздуха в Украине в течение дня ожидается в пределах +5...+9°C.
"24 октября в Украину переместится активный циклон. Он усложнит погоду практически во всех областях Украины. Ветер ощутимо усилится до штормовых значений 15-20 м/сек. Везде пройдут дожди в сочетании с сильным ветром", - сказала госпожа Диденко.
25 октября непогода еще удержится в Украине, будет наблюдаться сильный ветер, но на выходных в Украине потеплеет, осадки прекратятся.
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