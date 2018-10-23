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Супрун учит украинцев правильно чихать

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, что чихать или кашлять в ладонь неправильно

О том, как правильно чихать и кашлять, она написала на своей странице в Facebook.

Супрун советует чихать во внутреннюю сторону локтя, в бумажную салфетку или в хирургическую маску. Дело в том, что в процессе чихания или кашля ладонь плохо сдерживает патогены (микроорганизмы, вызывающие болезнь в другом организме), поэтому они могут проникать на расстоянии до двух метров и более. Это одна из причин, почему грипп или простуда так быстро передаются другим людям.

Также она напомнила, что хирургическая маска не может защитить вас от болезни, а может только сдержать ваши бактерии, чтобы не заразить других.

"Но, конечно, лучше всего - не болеть вообще! Чтобы защититься от болезни, не забывайте постоянно мыть руки, вакцинироваться от гриппа, всегда проветривать помещения и по возможности проводить больше времени на свежем воздухе, а также сбалансированно питаться, полноценно спать и заниматься спортом».

 
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