Студент из Швеции изобрел пластик из картофельного крахмала
23 октября, 2018, 17:20
Студент Лундского университета Понтус Тернквист создал пластик из картофельного крахмала
Об этом пишет The Huffington Post.
Тернквист создал вилку и нож только из картофельного крахмала и воды. По словам изобретателя, такой пластик благодаря своему составу разлагается за два месяца. Студент считает, что из нового материала можно создавать больше посуды и столовых приборов. Свое изобретение он представил на конкурсе The James Dyson Award.
Его конкуренты из Китая показали робота, который очищает озера от загрязнений в семь раз быстрее человека.
Победитель получит 30 тыс евро на дальнейшее развитие проекта.
- Напомним, студия дизайна из Японии изобрела легкие и тонкие столовые приборы, которые легко фиксируются на посуде и экономят еду.
Читайте также
-
16 октября, 2018 Виталий Портников:Путин больше не поедет на Афон
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
-
15 октября, 2018 Чего хотят украинские зрители, или без звезд вход запрещен
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-