Студент из Швеции изобрел пластик из картофельного крахмала

23 октября, 2018, 17:20

Студент Лундского университета Понтус Тернквист создал пластик из картофельного крахмала

Об этом пишет The Huffington Post.

Тернквист создал вилку и нож только из картофельного крахмала и воды. По словам изобретателя, такой пластик благодаря своему составу разлагается за два месяца. Студент считает, что из нового материала можно создавать больше посуды и столовых приборов. Свое изобретение он представил на конкурсе The James Dyson Award.

Его конкуренты из Китая показали робота, который очищает озера от загрязнений в семь раз быстрее человека.

Победитель получит 30 тыс евро на дальнейшее развитие проекта.