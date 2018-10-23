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Студент из Швеции изобрел пластик из картофельного крахмала

Студент Лундского университета Понтус Тернквист создал пластик из картофельного крахмала

Об этом пишет The Huffington Post.

Тернквист создал вилку и нож только из картофельного крахмала и воды. По словам изобретателя, такой пластик благодаря своему составу разлагается за два месяца. Студент считает, что из нового материала можно создавать больше посуды и столовых приборов. Свое изобретение он представил на конкурсе The James Dyson Award.

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Его конкуренты из Китая показали робота, который очищает озера от загрязнений в семь раз быстрее человека.

Победитель получит 30 тыс евро на дальнейшее развитие проекта.

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