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США планируют новые антироссийские санкции, - советник Трампа

Вашингтон еще не принял решения о введении новых санкций против России

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, передает Reuters.

По его словам, Белый дом рассматривает вопрос о необходимости введения санкций из-за отравления в Великобритании бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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