США начали первую кибероперацию по противодействию России, - NYT

23 октября, 2018, 15:09

Киберкомандование США ради предотвращения вмешательству в выборы начало первую кибероперацию по противодействию распространению дезинформации Россией

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.

"Кампания, которая включает ряд миссий, проведенных за последние несколько дней, является первой подобного рода операцией за границей, призванной защитить американские выборы, в частности ноябрьские промежуточные выборы (в Конгресс)", - говорится в материале.

Целью операции США стали, вероятно, сотрудники российских разведслужб, отмечает издание. Министерство юстиции США сообщило в пятницу о кампании "информационной войны" со стороны россиян, направленную на воздействие на промежуточные выборы.

По данным источников, американские специалисты в области безопасности в киберпространстве идентифицировали несколько подозрительных россиян и отследили их деятельность.

"Киберкомандование направляло прямые сообщения агентам, которые стоят за кампаниями влияния. Высокопоставленные официальные лица, которые работают в сфере обороны, заявили, что они не угрожали непосредственно этим лицам", - сказано в статье.

При этом не уточняется, было ли это сделано по электронной почте, через чаты или при помощи каких-либо других каналов связи.

"Операции Кибернетического командования США выглядят достаточно взвешенно, особенно в сравнении с попытками России использовать все более усовершенствованные и изощренные методы дезинформации, чтобы посеять противоречия в Соединенных Штатах", - подчеркивает газета.