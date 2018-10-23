Смертельная авария на Тайване: стало известно, почему поезд сошел с рельсов

23 октября, 2018, 13:30

Официальной версии схода поезда с рельс на Тайване, приведшего к гибели 18 человек, является превышение скорости

Об этом сообщает Associated Press.

Поезд ехал со скоростью 140 км/ч, что почти вдвое превышает лимит скорости.

Водитель поезда, пока подозреваемый в халатности, отключил автоматическую систему защиты поезда, которая бы привела к торможению. Также рассматривались возможные механические проблемы с поездом.

Напомним, 22 жовтян на Тайване сошел с рельсов поезд, в результате чего 18 человек погибли, 180 получили ранения.