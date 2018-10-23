Скандинавские банки заморозили активы "друга Путина" Ротенберга
Ротенберг подал в суд, обвинив учреждения в нарушении контрактов на обслуживание, пишет Reuters со ссылкой на информацию суда.
"Наконец-то! США ввели санкции против Бориса Ротенберга, гражданина Финляндии, но также приближенного к Путину миллиардера 20 марта 2014 года. И только теперь его счета в скандинавских банках Danske, Nordea & Handelsbanken заморожены", - прокомментировал в Twitter аналитик американского центра Atlantic Council Андерс Аслунд.
Ротенберг и его брат Аркадий находятся под санкциями США за их роль в конфликте с Украиной и связи с президентом Владимиром Путиным. Однако, ЕС не ввел санкции против Бориса Ротенберга, потому что он является гражданином Финляндии.
В иске в суд в Хельсинки поданном 4 октября говорится о банках Nordea, Danske Bank, Handelsbanken и OP Bank. Для того, чтобы беспрепятственно вести бизнес с США, европейские банки должны соблюдать американский режим санкций.
В Danske Bank подтвердили, что в банке проинформированы о заявлениях Ротенберга, однако, "не могут комментировать ситуацию с этим человеком из-за корпоративной политики".
Представитель банка добавил, что после скандала в эстонском подразделении банка с отмыванием средств, Danske "очень серьезно относится к предотвращению отмывания средств и санкциям и прилагает значительные усилия, чтобы убедиться, что все нормативные акты выполняются".
Читайте также
-
16 октября, 2018 Виталий Портников:Путин больше не поедет на Афон
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
-
15 октября, 2018 Чего хотят украинские зрители, или без звезд вход запрещен
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-