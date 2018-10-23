Румыния планирует купить пять истребителей F-16

23 октября, 2018, 20:12

Румыния инвестирует почти 400 млн евро в расширение военной авиабазы Campia Turzi

Об этом сообщает Рrofit.

За эти деньги Военно-воздушные силы Румынии должны экспроприировать 370 гектаров земли у крестьян соседней коммуны Луна, что в уезде Клуж. Таким образом, будет расширена авиабаза в одноименном городе Кимпия-Турзы для закупки в Португалии пятерых американских многоцелевых истребителей F-16.

Сейчас в ВВС Румынии есть 12 истребителей, которые уже размещаются на авиабазе Campia Turzii. Эти военные самолеты также были приобретены в Португалии на общую сумму 628 млн евро.

Инвестиции в авиабазу будут проводиться поэтапно в течение 5 лет. Также предполагается, что модернизация базы даст возможность расширить сотрудничество румынских военных из США.

В частности, ожидается, что Военно-воздушные силы США могут инвестировать около 40 млн долларов в эту авиабазу. Ранее Соединенные Штаты выделили на ее развитие $6 млн, что позволило построить ангар для размещения самолетов, таких как MQ-9 Reaper.