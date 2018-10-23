“Россия 1” смогла поговорить с погибшей студенткой из Керчи

23 октября, 2018, 17:38

В прямом эфире телеканала “Россия 1” Ольга Скабеева позвонила к погибшей девушке из Керчи

Об этом сообщает издание телеканал "Дождь".

17 октября, когда случилась трагедия в городе Керчь, российская журналистка Ольга Скабеева взяла в прямом эфире телеканала “Россия 1” интервью у девушки, которую представила как Алину Керову. Фото или видео девушки при этом в студии не показывали.

Но девушка с таким именем и фамилией позже оказалась в списке погибших.