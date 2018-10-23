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“Россия 1” смогла поговорить с погибшей студенткой из Керчи

В прямом эфире телеканала “Россия 1” Ольга Скабеева позвонила к погибшей девушке из Керчи

Об этом сообщает издание телеканал "Дождь".

17 октября, когда случилась трагедия в городе Керчь, российская журналистка Ольга Скабеева взяла в прямом эфире телеканала “Россия 1” интервью у девушки, которую представила как Алину Керову. Фото или видео девушки при этом в студии не показывали.

Но девушка с таким именем и фамилией позже оказалась в списке погибших.

Корреспонденты "Fake News" телеканала "Дождь" нашли одногруппницу погибшей и спросили, действительно ли это голос Алины. Подруга сказала, что это не ее голос и что в политехническом колледже училась только одна Алина Керова (собственно погибшая).

Журналистка “Fake News” Мария Борзунова позвонила Скабеевой, чтобы она прокомментировала ситуацию. Скабеева не смогла объяснить, каким образом у них в эфире появилась девушка, которая уже на тот момент была мертва, и посоветовали обратиться с вопросами в пресс-службу телеканала.

 

 

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