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Роналду рассказал о возвращении в Манчестер


фото: REUTERS
Португальский футболист Кришитану Роналду поделился ожиданиями от матча "Ювентуса" против своего бывшего клуба - "Манчестер Юнайтед"

Об этом сообщает Squawka News.

"Возвращение в Манчестер для меня особое событие. Здесь у меня много воспоминаний о победе, много дружеских отношений, в частности с сэром Алексом Фергюсоном. Шлю ему свои объятия. Этот человек помог мне во многом", - сказал Роналду.

Кроме того, португалец заверил, что у него все хорошо в его новой команде - "Ювентусе".

"В "Ювентусе" у меня все очень хорошо. Все, от партнеров по команде до болельщиков, помогли мне обустроиться на новом месте, сейчас я получаю удовольствие от того, что происходит", - сказал Роналду, который выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2003 до 2009 года.

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