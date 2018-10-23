Роналду рассказал о возвращении в Манчестер
23 октября, 2018, 11:56
Португальский футболист Кришитану Роналду поделился ожиданиями от матча "Ювентуса" против своего бывшего клуба - "Манчестер Юнайтед"
Об этом сообщает Squawka News.
"Возвращение в Манчестер для меня особое событие. Здесь у меня много воспоминаний о победе, много дружеских отношений, в частности с сэром Алексом Фергюсоном. Шлю ему свои объятия. Этот человек помог мне во многом", - сказал Роналду.
Кроме того, португалец заверил, что у него все хорошо в его новой команде - "Ювентусе".
"В "Ювентусе" у меня все очень хорошо. Все, от партнеров по команде до болельщиков, помогли мне обустроиться на новом месте, сейчас я получаю удовольствие от того, что происходит", - сказал Роналду, который выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2003 до 2009 года.
- Матч 3-го тура Лиги чемпионов между "Манчестер Юнайтед" и "Ювентусом" состоится сегодня и начнется в 22:00.
- Игра между "Шахтером" и "Манчестер Сити" состоится сегодня в Харькове и начнется в 22:00.
- "Шахтер" сыграет против "Манчестер Сити" без своего травмированного лидера - Тайсона.
- Также команде Паулу Фонсеки, из-за повреждений, не поможет другой лидер полузащиты - Марлос.
- В стартовом матче Лиги чемпионов "Шахтер" дома сыграл вничью с немецким "Хоффенгаймом" - 2:2.
- Во втором туре ЛЧ "Шахтер" отобрал очки у французского "Лиона" - 2:2.
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