Родственники из России пытались перевезти через границу умершую женщину, выдавая ее за живую

23 октября, 2018, 21:33

Россиянин пытался ввезти в Украину умершую женщину, пристегнутую ремнем безопасности на заднем сидении

Об этом во вторник, 23 октября, сообщил представитель Госпогранслужбы Олег Слободян в своем Facebook.

По его словам, очень интересная история случилась вечером в Харьковской области, в пункте пропуска "Гоптовка".

"Около 17:30 на пункт пропуска на въезд в Украину прибыл автомобиль "Форд" российской регистрации под управлением гражданина РФ. При осмотре транспортного средства на заднем сиденье правоохранители обнаружили труп женщины, которая была посажена и пристегнута ремнем безопасности, как живой человек. Уже потом, после обнаружения трупа, водитель, который оказался мужем умершей женщины, предоставил пограничникам свидетельство о смерти от 22 октября, выданное компетентными органами РФ ", - сообщил Слободян.

Как объяснили правоохранителям правонарушители, перевезти в Украину труп своей родственницы под видом пассажирки они пытались ради захоронения в Запорожской области.

"Российские правоохранители, которые несут службу в смежном с "Гоптовкой" пункте пропуска "Нехотеевка", в свою очередь, не увидели в перемещении трупа таким образом ничего удивительного и после всех контрольных операций выпустили транспортное средство с территории РФ", - отметил представитель ГНАУ.

Он также сообщил, что в Нацполицию направлено сообщение о совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.115 УК (Умышленное убийство). Следственные действия продолжаются.