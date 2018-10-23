РФ запретит поставку ряда украинских товаров, - Медведев

23 октября, 2018, 16:34

Под список российских санкций попадет ряд украинских товаров, а также "известные лица" и представители бизнеса

Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, передает российское издание ТАСС.

По его словам, санкции будут распространяться на тех, кто "причинил вред" России. Медведев добавил, среди лиц, которые попали в список санкций, будут "известные лица", представители бизнеса.

"Если говорить о физических лицах, то, вполне вероятно, это будут сотни людей, которые своими действиями наносили ущерб нашей стране. Там будут и представители бизнеса, и другие люди, это зависит от усмотрения российской стороны, то есть, от тех предложений, которые сформулирует правительство", - сказал он.

Кроме того, добавил премьер, речь идет "о запрете перечисления денежных средств, которые находятся в источниках, расположенных на территории РФ".

"То есть имеется в виду запрет вывоза капитала", - уточнил Медведев.

Медведев сообщил, что уже подготовлено несколько версий постановлений правительства о введении санкций в отношении Украины.