"Вест Хэм" сделал заявление о травме Ярмоленко
23 октября, 2018, 10:27
Английский "Вест Хэм" подтвердил, что украинский футболист Андрей Ярмоленко пропустит полгода
Об этом сообщает официальный сайт "Вест Хэма".
Лондонский клуб сообщил, что полузащитнику сборной Украины была успешно сделана операция на травмированном ахилле. Срок восстановления Ярмоленко составит полгода. Таким образом, футболист сможет вернуться на поле не раньше мая.
Андрей Ярмоленко получил травму 20 октября в матче чемпионата Англии между "Вест Хэмом" и "Тоттенхэмом".
- У Ярмоленко диагностировали разрыв ахиллова сухожилия, на восстановление после которого понадобится полгода.
- 22 октября в Лондоне Андрею Ярмоленко успешно сделали операцию.
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