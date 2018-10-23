"Укрзализныця" представила рельсовые автобусы Киев-Борисполь. Обещают запустить до конца года

23 октября, 2018, 08:58

Рельсовые автобусы Pesa будут соединять Центральный киевский вокзал и Международный аэропорт "Борисполь"

Соответствующие фото опубликовал и.о. главы компании Евгений Кравцов в Facebook.

По словам Кравцова, всего таких автобусов пять. Четыре из них будут на маршруте, один резервный.

Первый рейс планируют запустить до конца года. Кравцов написал, что остановки будут на станциях "Выдубичи" и "Дарница".

Ранее Евгений Кравцов объявил, что на этой линии будут использовать 11 поездов Pesa 620м на 91 место и 2 поезда Pesa 630 М на 192 места. Они смогут перевезти не менее 2,67 млн пассажиров в год.