 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

"Укрзализныця" представила рельсовые автобусы Киев-Борисполь. Обещают запустить до конца года

Рельсовые автобусы Pesa будут соединять Центральный киевский вокзал и Международный аэропорт "Борисполь"

Соответствующие фото опубликовал и.о. главы компании Евгений Кравцов в Facebook.

По словам Кравцова, всего таких автобусов пять. Четыре из них будут на маршруте, один резервный.

Первый рейс планируют запустить до конца года. Кравцов написал, что остановки будут на станциях "Выдубичи" и "Дарница".

Ранее Евгений Кравцов объявил, что на этой линии будут использовать 11 поездов Pesa 620м на 91 место и 2 поезда Pesa 630 М на 192 места. Они смогут перевезти не менее 2,67 млн пассажиров в год.

 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 октября, 2018 вторник

22 октября, 2018 понедельник

больше новостей

23 октября, 2018 вторник

22 октября, 2018 понедельник

21 октября, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать