"Укрзализныця" представила рельсовые автобусы Киев-Борисполь. Обещают запустить до конца года
23 октября, 2018, 08:58
Рельсовые автобусы Pesa будут соединять Центральный киевский вокзал и Международный аэропорт "Борисполь"
Соответствующие фото опубликовал и.о. главы компании Евгений Кравцов в Facebook.
По словам Кравцова, всего таких автобусов пять. Четыре из них будут на маршруте, один резервный.
Первый рейс планируют запустить до конца года. Кравцов написал, что остановки будут на станциях "Выдубичи" и "Дарница".
Ранее Евгений Кравцов объявил, что на этой линии будут использовать 11 поездов Pesa 620м на 91 место и 2 поезда Pesa 630 М на 192 места. Они смогут перевезти не менее 2,67 млн пассажиров в год.
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