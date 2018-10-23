"Укравтодор" обвинил Киевсовет в блокировании строительства дорожных развязок за средства ЕБРР

23 октября, 2018, 09:07

Государственное агентство автодорог украины "Укравтодор" заявило, что Киевсовет блокирует строительство двухуровневых транспортных развязок под Киевом

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба "Укравтодора".

"Укравтодор вынужден будет отказаться от реализации проекта строительства двухуровневых развязок на дороге М-06 к массиву Чайка и вблизи с. Белогородка, являющихся одними из крупнейших мест концентрации ДТП на Житомирской трассе, из-за отказа Киевсовета принять решение об отводе земли", - говорится в сообщении.

В "Укравтодоре" отметили, что проект повышения безопасности на подходах к Киеву реализуется совместно с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ).

"В рамках этого проекта планируется строительство пяти двухуровневых транспортных развязок в пригороде Киева: на дороге М-06 поворот к массиву Чайки (км 15+668), к с. Белогородка (км 20+029) и в с. Стоянка (км 21+767), а также на дороге М-05 поворот в сек. Чабаны (км 15+390) и к с. Боярка (км 21+847). Все проекты реализуются за счет средств займов международных финансовых организаций (ЕБРР и ЕИБ)", - рассказали в агентстве.

В "Укравтодоре" отметили, что без выделения земли не могут начать строительство.

"18 июля 2018 года состоялось рассмотрение вопроса постоянной комиссией Киевского городского совета по вопросам транспорта, связи и рекламы. Решили: вопрос размещения транспортной развязки в разных уровнях на км 15+668 автомобильной дороги М-06 Киев-Чоп не было поддержано. Отсутствие разрешения на разработку проекта землеустройства для строительства транспортной развязки не позволяет начать строительные работы", - подытожили в "Укравтодоре".