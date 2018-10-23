"Шахтер" в большинстве не удержал победу над "Ман Сити" в юношеской Лиге УЕФА
На 62-й минуте англичане остались в меньшинстве, после удаления Лукаса Нмеча.
Андрей Кулаков вывел "Шахтер" вперед на 73-й минуте, но Телор Харвуд-Беллис сравнял счет на последней компенсированной минуте.
"Шахтер" и "Манчестер Сити" сыграли вничью 1:1.
В первых двух турах "Шахтер" проиграл немецкому "Гоффенгайму" (1:2) и французскому "Лиону" (0:2) и находится на 4-м месте в группе.
- Матч 3-го тура Лиги чемпионов между "Шахтером" и "Манчестер Сити" состоится сегодня в Харькове и начнется в 22:00.
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"Шахтер" сыграет против "Манчестер Сити" без своего травмированного лидера - Тайсона.
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Также команде Паулу Фонсеки, из-за повреждения, не поможет другой лидер полузащиты - Марлос.
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В стартовом матче Лиги чемпионов "Шахтер" дома сыграл вничью с немецким "Хоффенгаймом" - 2:2.
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Во втором туре ЛЧ "Шахтер" отобрал очки у французского "Лиона" - 2:2.
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