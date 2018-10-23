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"Шахтер" в большинстве не удержал победу над "Ман Сити" в юношеской Лиге УЕФА


фото: twitter
В 3-м туре юношеской Лиги УЕФА "Шахтер" в большинстве не удержал победу над английским "Манчестер Сити"

На 62-й минуте англичане остались в меньшинстве, после удаления Лукаса Нмеча.

Андрей Кулаков вывел "Шахтер" вперед на 73-й минуте, но Телор Харвуд-Беллис сравнял счет на последней компенсированной минуте.

"Шахтер" и "Манчестер Сити" сыграли вничью 1:1.

В первых двух турах "Шахтер" проиграл немецкому "Гоффенгайму" (1:2) и французскому "Лиону" (0:2) и находится на 4-м месте в группе.

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