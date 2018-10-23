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"Шахтер" - "Манчестер Сити": где смотреть матч Лиги чемпионов


фото: twitter
Сегодня в Харькове в 3-м туре Лиги чемпионов "Шахтер" сыграет против английского "Манчестер Сити"

Лига чемпионов. Групповой раунд. 3-й тур

Группа F

23 октября, Харьков, стадион "Металлист"

"Шахтер" (Украина) - "Манчестер Сити" (Англия)

Начало - 22:00

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1".

"Шахтер" перед матчем против "Манчестер Сити" имеет 2 очка и занимает в группе F третье место. Англичане набрали 3 пункта и идут вторыми. Лидирует французский "Лион", у которого 4 балла. У немецкого "Гоффенгайма" 1 очко.

 

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