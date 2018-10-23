"Шахтер" - "Манчестер Сити": где смотреть матч Лиги чемпионов
23 октября, 2018, 08:36
Сегодня в Харькове в 3-м туре Лиги чемпионов "Шахтер" сыграет против английского "Манчестер Сити"
Лига чемпионов. Групповой раунд. 3-й тур
Группа F
23 октября, Харьков, стадион "Металлист"
"Шахтер" (Украина) - "Манчестер Сити" (Англия)
Начало - 22:00
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1".
"Шахтер" перед матчем против "Манчестер Сити" имеет 2 очка и занимает в группе F третье место. Англичане набрали 3 пункта и идут вторыми. Лидирует французский "Лион", у которого 4 балла. У немецкого "Гоффенгайма" 1 очко.
- "Шахтер" сыграет против "Манчестер Сити" без своего травмированного лидера - Тайсона.
- Также команде Паулу Фонсеки, из-за повреждений, не поможет другой лидер полузащиты - Марлос.
- В стартовом матче Лиги чемпионов "Шахтер" дома сыграл вничью с "Гоффенгаймом" - 2:2.
- Во втором туре ЛЧ "Шахтер" отобрал очки у французского "Лиона" - 2:2.
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