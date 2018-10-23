"Манчестер Сити" не готов выиграть Лигу чемпионов, - Гвардиола

23 октября, 2018, 09:25

Перед матчем против "Шахтера" главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команда еще не готова выиграть турнир

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".

По словам испанского специалиста, он чувствует, что "Манчестер Сити" еще не готов к победе в Лиге чемпионов.

"Одного стремления мало. Нужны опыт, набор факторов, взаимодействие, общее желание болельщиков, руководства, прессы, футболистов. Все должно сочетаться для того, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Я откровенен с вами: чувствую, что мы еще не готовы. Однако мы работаем ради этого. Лига чемпионов – серьезный турнир. Надеюсь, с каждым шагом мы будем все ближе к победе", - сказал Гвардиола.

Также тренер "Манчестер Сити" дал высокую оценку бывшему футболисту "Шахтера" Фернандиньо, который является одним из лидеров английского клуба.

"Для каждого тренера такой игрок – большой успех. Фернандиньо уважают в команде, он все время открыт к тому, чтобы совершенствоваться. Плюс он отличный человек. Для меня это особенный футболист. Радуюсь, что работаю с ним", - поделился Гвардиола.