"Манчестер Сити" не готов выиграть Лигу чемпионов, - Гвардиола
Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".
По словам испанского специалиста, он чувствует, что "Манчестер Сити" еще не готов к победе в Лиге чемпионов.
"Одного стремления мало. Нужны опыт, набор факторов, взаимодействие, общее желание болельщиков, руководства, прессы, футболистов. Все должно сочетаться для того, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Я откровенен с вами: чувствую, что мы еще не готовы. Однако мы работаем ради этого. Лига чемпионов – серьезный турнир. Надеюсь, с каждым шагом мы будем все ближе к победе", - сказал Гвардиола.
Также тренер "Манчестер Сити" дал высокую оценку бывшему футболисту "Шахтера" Фернандиньо, который является одним из лидеров английского клуба.
"Для каждого тренера такой игрок – большой успех. Фернандиньо уважают в команде, он все время открыт к тому, чтобы совершенствоваться. Плюс он отличный человек. Для меня это особенный футболист. Радуюсь, что работаю с ним", - поделился Гвардиола.
- Матч 3-го тура Лиги чемпионов между "Шахтером" и "Манчестер Сити" состоится сегодня в Харькове и начнется в 22:00.
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