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"Дельфины лечат". Супрун разрушила 4 мифа о дельфинотерапии

В дельфинариях распространены услуги дельфинотерапии, так называемые лечебные сеансы. Однако и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, что такие процедуры не являются полезными

Об этом она написала в Facebook.

Миф 1: Дельфинотерапия имеет уникальную пользу

Правда: Польза дельфинотерапии не имеет никакого научного подтверждения, а позитивное влияние взаимодействия с дельфинами можно сравнить с игрой с собакой, или котом.

Проект Delfintherapie - Eine Faktensammlung исследовал положительные и отрицательные стороны методики.

"Терапия с участием животных - это только поддержка основного курса терапии, но ни в коем случае не методика лечения", - говорят ученые.

Успех зависит не от биологического вида животного, а от его характера и коммуникабельности. Длительные исследования показали, что методики, в которые входит общение с собаками, овцами и даже насекомыми имеют фактически идентичный эффект. Но и их нельзя считать методом лечения.

Миф 2: Дельфины лечат ультразвуком

Правда: Гипотеза в основе терапии заключается в том, что ультразвук, который издает дельфин в процессе эхолокации, влияет на баланс нейротрансмиттеров в мозгу человека.

Исследователи записали 83 сеансов дельфинотерапии в центре Dolphins Plus во Флориде. Они установили, что ультразвуки, испускаемые дельфинами, не достигали даже минимального порога принятых для ультразвуковой терапии медицинских норм.

Миф 3: Дельфинотерапия точно не повредит

Правда: 20 минут с дельфином стоят до 3000 гривен. Сеансов нужно десять, и желательно - дважды в год. То есть десятки тысяч за год от одной семьи идет в карман владельцев дельфинария.

Часто такими услугами пользуются родители детей, имеющих тяжелые, порой неизлечимые болезни.

У людей с дельфинами есть общие инфекционные болезни: кандидоз, сальмонеллез и другие, есть также риск заразиться. Особенно тем, кто имеет проблемы со здоровьем.

Миф 4: Дельфинам нравится купаться с людьми

Правда: В естественной среде дельфины проплывают до 160 км в день, поэтому даже самый большой дельфинарий кажется животным ужасно тесной консервной банкой.

Дельфины и другие морские животные обитают в соленой морской воде. В неволе же они находятся в обычной водопроводной воде, разбавленной морской солью и другими химикатами. От такой воды дельфины болеют и слепнут.

ЗУ "О защите животных от жестокого обращения" запрещает деятельность дельфинариев, не имеющих природной морской воды.

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