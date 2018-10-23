"Дельфины лечат". Супрун разрушила 4 мифа о дельфинотерапии
Об этом она написала в Facebook.
Миф 1: Дельфинотерапия имеет уникальную пользу
Правда: Польза дельфинотерапии не имеет никакого научного подтверждения, а позитивное влияние взаимодействия с дельфинами можно сравнить с игрой с собакой, или котом.
Проект Delfintherapie - Eine Faktensammlung исследовал положительные и отрицательные стороны методики.
"Терапия с участием животных - это только поддержка основного курса терапии, но ни в коем случае не методика лечения", - говорят ученые.
Успех зависит не от биологического вида животного, а от его характера и коммуникабельности. Длительные исследования показали, что методики, в которые входит общение с собаками, овцами и даже насекомыми имеют фактически идентичный эффект. Но и их нельзя считать методом лечения.
Миф 2: Дельфины лечат ультразвуком
Правда: Гипотеза в основе терапии заключается в том, что ультразвук, который издает дельфин в процессе эхолокации, влияет на баланс нейротрансмиттеров в мозгу человека.
Исследователи записали 83 сеансов дельфинотерапии в центре Dolphins Plus во Флориде. Они установили, что ультразвуки, испускаемые дельфинами, не достигали даже минимального порога принятых для ультразвуковой терапии медицинских норм.
Миф 3: Дельфинотерапия точно не повредит
Правда: 20 минут с дельфином стоят до 3000 гривен. Сеансов нужно десять, и желательно - дважды в год. То есть десятки тысяч за год от одной семьи идет в карман владельцев дельфинария.
Часто такими услугами пользуются родители детей, имеющих тяжелые, порой неизлечимые болезни.
У людей с дельфинами есть общие инфекционные болезни: кандидоз, сальмонеллез и другие, есть также риск заразиться. Особенно тем, кто имеет проблемы со здоровьем.
Миф 4: Дельфинам нравится купаться с людьми
Правда: В естественной среде дельфины проплывают до 160 км в день, поэтому даже самый большой дельфинарий кажется животным ужасно тесной консервной банкой.
Дельфины и другие морские животные обитают в соленой морской воде. В неволе же они находятся в обычной водопроводной воде, разбавленной морской солью и другими химикатами. От такой воды дельфины болеют и слепнут.
ЗУ "О защите животных от жестокого обращения" запрещает деятельность дельфинариев, не имеющих природной морской воды.
- Напомним, и.о. министра МЗ Ульяна Супрун рассказала, защищает ли разложенный в помещении лук от гриппа и надо ли его есть.
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