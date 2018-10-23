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Появился трейлер фильма об украинцах, которые стали легендами хоккея в НХЛ


фото: Pinteres
Режиссер Владимир Мула снимает документальный фильм об этнических украинцах, которые стали легендами Национальной хоккейной лиги

Героями картины Владимира Мулы с рабочим названием "UKE" стали обладатели самого престижного в мировом хоккее трофея - Кубка Стэнли - Орест Киндрачук, Джонни Буцик, Кен Данейко, Джефф Чичрун, Эрик Нестеренко, Брюс Драйвер, Майк Крушельницкий и лучший хоккеист всех времен Уэйн Грецки.

"Это беспрецедентный для Украины документальный фильм. Обладатели Кубка Стэнли с украинскими корнями впервые появятся на отечественных экранах, расскажут свои истории становления и признания. В то же время, это не будет чисто спортивная история. Лента наполнена неожиданными разоблачениями, историческими находками и бесценными артефактами, которые разобьют вдребезги утрамбованные годами стереотипы", - рассказал Владимир Мула.

Съемки фильма происходят в США, Канаде и Украине. Сценаристами картины является известный телеведущий Николай Васильков и исследователь Евгений Колычев.

"Фильм раскрывает связь между событиями начала 20-го века, борьбой за независимость от большевистской России, волнами украинской эмиграции и современными звездными фигурами в североамериканском хоккее", – отмечает Николай Васильков.

 

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