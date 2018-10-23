 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Поплавский презентовал в Кембридже автобиографию. Событие

Михаил Поплавский в Кембриджском университете (Великобритания) презентовал свою новую книгу "Ректор", которую посвятил 25-летию собственной деятельности руководителя Киевского национального университета культуры и искусств

На презентации присутствовали представители украинской диаспоры в Европе, студенты и коллеги из европейских вузов и Украины.

В теплой и дружеской атмосфере гости, листая страницы, слушали жизненные истории от автора.

Профессор Кембриджского университета Рeter GH Milbark во время автограф-сессии отметил, что книга интересная и доступно рассказывает об истории создания бренда – Университета культуры, об инновационных имиджевых и маркетинговых стратегиях, к тому же она имеет научную и историческую ценность, поскольку в ней отражены особенности становления украинской системы образования.

null

По случаю этого события на своей странице в Instagram Михаил Поплавский отметил: "Для меня большая честь и ответственность выступать в учебном заведении мирового уровня! Эта книга об успехе, верности мечте и смелости мечтать. О моей формуле счастья – эмоциональный интеллект с творческо-прикладным характером! Об азарте в достижении цели и цели, которая становится путем длиною в жизнь. Когда меня спросили, что же является главным делом моей жизни, я ответил – УНИВЕРСИТЕТ, а главной общественной ролью – РЕКТОР!".

null

"Я едва удержала в руках этот фолиант. Он большой и тяжелый, потому что рассказывает о большой и непростой истории Ректора, его тернисттом пути "от истоков" до "ректорского руля"... Бренд страны – это ежедневный труд, перманентный процесс поисков и действия. Может поэтому он, Михаил Поплавский, сегодня собирает под своими знаменами всех тех, кто понимает, что сила бренда "УКРАИНА" в его эмоциональном наполнении, тех, кто ежесекундно инвестирует часть своего "Я" Родине, отправляя часть своего ресурса в общий репозиторий энергий, откуда черпает и будет черпать силы великая страна и великий народ", – оценила книгу брендмейкер Вилена Воронова в своей рецензии на "Ректора".


 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 октября, 2018 вторник

больше новостей

23 октября, 2018 вторник

22 октября, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать