Поплавский презентовал в Кембридже автобиографию. Событие

23 октября, 2018, 14:52

Михаил Поплавский в Кембриджском университете (Великобритания) презентовал свою новую книгу "Ректор", которую посвятил 25-летию собственной деятельности руководителя Киевского национального университета культуры и искусств

На презентации присутствовали представители украинской диаспоры в Европе, студенты и коллеги из европейских вузов и Украины.

В теплой и дружеской атмосфере гости, листая страницы, слушали жизненные истории от автора.

Профессор Кембриджского университета Рeter GH Milbark во время автограф-сессии отметил, что книга интересная и доступно рассказывает об истории создания бренда – Университета культуры, об инновационных имиджевых и маркетинговых стратегиях, к тому же она имеет научную и историческую ценность, поскольку в ней отражены особенности становления украинской системы образования.

По случаю этого события на своей странице в Instagram Михаил Поплавский отметил: "Для меня большая честь и ответственность выступать в учебном заведении мирового уровня! Эта книга об успехе, верности мечте и смелости мечтать. О моей формуле счастья – эмоциональный интеллект с творческо-прикладным характером! Об азарте в достижении цели и цели, которая становится путем длиною в жизнь. Когда меня спросили, что же является главным делом моей жизни, я ответил – УНИВЕРСИТЕТ, а главной общественной ролью – РЕКТОР!".

"Я едва удержала в руках этот фолиант. Он большой и тяжелый, потому что рассказывает о большой и непростой истории Ректора, его тернисттом пути "от истоков" до "ректорского руля"... Бренд страны – это ежедневный труд, перманентный процесс поисков и действия. Может поэтому он, Михаил Поплавский, сегодня собирает под своими знаменами всех тех, кто понимает, что сила бренда "УКРАИНА" в его эмоциональном наполнении, тех, кто ежесекундно инвестирует часть своего "Я" Родине, отправляя часть своего ресурса в общий репозиторий энергий, откуда черпает и будет черпать силы великая страна и великий народ", – оценила книгу брендмейкер Вилена Воронова в своей рецензии на "Ректора".



