Полиция поймала на взятке руководителя РГА на Ривненщине
23 октября, 2018, 19:22
Во вторник, 23 октября, следственным управлением Главного управления Нацполиции в Ривненской области задокументирован факт получения взятки первым заместителем главы Ривненской РГА
Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.
Вторая часть взятки в размере $5 тыс., как и ранее переданная первая часть средств – $5 тыс., предназначались за согласование проектной документации частному предпринимателю относительно застройки земельного участка.
Средства обнаружены и изъяты во время проведения осмотра места происшествия. В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия. Решается вопрос о задержании подозреваемого, сообщено ему о подозрении.
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