Полиция поймала на взятке руководителя РГА на Ривненщине

23 октября, 2018, 19:22

Во вторник, 23 октября, следственным управлением Главного управления Нацполиции в Ривненской области задокументирован факт получения взятки первым заместителем главы Ривненской РГА

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Вторая часть взятки в размере $5 тыс., как и ранее переданная первая часть средств – $5 тыс., предназначались за согласование проектной документации частному предпринимателю относительно застройки земельного участка.

Средства обнаружены и изъяты во время проведения осмотра места происшествия. В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия. Решается вопрос о задержании подозреваемого, сообщено ему о подозрении.