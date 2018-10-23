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Полиция поймала на взятке руководителя РГА на Ривненщине

Во вторник, 23 октября, следственным управлением Главного управления Нацполиции в Ривненской области задокументирован факт получения взятки первым заместителем главы Ривненской РГА

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Вторая часть взятки в размере $5 тыс., как и ранее переданная первая часть средств – $5 тыс., предназначались за согласование проектной документации частному предпринимателю относительно застройки земельного участка.

Средства обнаружены и изъяты во время проведения осмотра места происшествия. В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия. Решается вопрос о задержании подозреваемого, сообщено ему о подозрении.

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