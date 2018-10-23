 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Объединенные силы за сутки не потеряли ни одного бойца, у оккупантов - 3 погибших, 2 раненых

В течение суток, 22 октября, российские наемники 12 раз обстреляли позиции украинских военных

Об этом сообщает пресс-центр штаба Объединенных сил.

Оккупанты прицельно стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Почти в половине случаев украинские войска открывали ответный огонь. Российские террористы били по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Счастье, Крымское, Золотое, Пески, Марьинка, Тарамчук, Березовое, Новотроицкое, Чермалык и Лебединское.

Так, опорный пункт неподалеку Счастья боевики обстреливали из автоматических и станковых гранатометов на протяжении почти трех часов. Чаще всего российские наемники обстреливали украинских военных вблизи Марьинки и Лебединского.

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет. Зато, по данным разведки, в течение суток трое оккупантов были уничтожены, еще двое - ранены.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 октября, 2018 вторник

22 октября, 2018 понедельник

больше новостей

23 октября, 2018 вторник

22 октября, 2018 понедельник

21 октября, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать