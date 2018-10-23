Объединенные силы за сутки не потеряли ни одного бойца, у оккупантов - 3 погибших, 2 раненых

23 октября, 2018, 07:22

В течение суток, 22 октября, российские наемники 12 раз обстреляли позиции украинских военных

Об этом сообщает пресс-центр штаба Объединенных сил.

Оккупанты прицельно стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Почти в половине случаев украинские войска открывали ответный огонь. Российские террористы били по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Счастье, Крымское, Золотое, Пески, Марьинка, Тарамчук, Березовое, Новотроицкое, Чермалык и Лебединское.

Так, опорный пункт неподалеку Счастья боевики обстреливали из автоматических и станковых гранатометов на протяжении почти трех часов. Чаще всего российские наемники обстреливали украинских военных вблизи Марьинки и Лебединского.

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет. Зато, по данным разведки, в течение суток трое оккупантов были уничтожены, еще двое - ранены.