Объединенные силы за сутки не потеряли ни одного бойца, у оккупантов - 3 погибших, 2 раненых
Об этом сообщает пресс-центр штаба Объединенных сил.
Оккупанты прицельно стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Почти в половине случаев украинские войска открывали ответный огонь. Российские террористы били по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Счастье, Крымское, Золотое, Пески, Марьинка, Тарамчук, Березовое, Новотроицкое, Чермалык и Лебединское.
Так, опорный пункт неподалеку Счастья боевики обстреливали из автоматических и станковых гранатометов на протяжении почти трех часов. Чаще всего российские наемники обстреливали украинских военных вблизи Марьинки и Лебединского.
Потерь среди личного состава Объединенных сил нет. Зато, по данным разведки, в течение суток трое оккупантов были уничтожены, еще двое - ранены.
Читайте также
-
16 октября, 2018 Виталий Портников:Путин больше не поедет на Афон
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
-
15 октября, 2018 Чего хотят украинские зрители, или без звезд вход запрещен
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-