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Несмотря на войну контрабанды оружия из Украины больше не стало, - ГНСУ

Объемы незаконного перемещения оружия как через государственную границу Украины, так и через линию разграничения на Донбассе и админкордон с Крымом, не увеличились по сравнению с довоенным временем

Об этом заявил первый заместитель главы Госпогранслужбы Украины Василий Серватюк во Львове во время круглого стола под эгидой ОБСЕ на тему контрабанды оружия и боеприпасов, передает пресс-служба ГНСУ.

"С начала этого года изъято около 500 единиц оружия, тогда как в довоенном 2013-м его было вдвое больше - 1130 единиц. Крайне важно, что лишь незначительная часть оружия является огнестрельным. Сегодня она составляет 5%. В прошлом году - 14%. Преобладает холодное и пневматическое, половину из которого мы изымаем на границе с Польшей", - рассказал Серватюк.

В то же время пограничник подчеркнул, что угроза сохраняется для всей границы с РФ и админкордона с оккупированным Крымом, а на востоке Украины неконтролируемый участок границы активно используется Россией для всестороннего обеспечения незаконных вооруженных формирований.

В 2017 году в районе проведения военной операции пограничники изъяли 61 единицу оружия и 8,3 тыс. боеприпасов, в текущем году - 27 единиц оружия и 10,5 тыс. боеприпасов. При этом 80% боеприпасов обнаружили за оперативной информацией в тайниках на местности, где происходили боевые действия.

Серватюк. отметил, что украинские пограничники активно внедряют европейские подходы интегрированного управления границами и отметил эффективное сотрудничество с пограничными и правоохранительными ведомствами соседних государств, а также международными организациями безопасности.

"Это дает возможность проводить совместные специальные пограничные операции, в частности "Граница", участвовать в совместных мероприятиях под координацией Агентства FRONTEX и миссий ЕС, совместно патрулировать границу с ЕС и Молдовой, распространять совместный контроль, который уже действует в 10 пунктах пропуска (на границе с Молдовой и Польшей). Системно развивается и межведомственное информационное взаимодействие, в т. ч. с Интерполом", - сказал Серватюк.

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