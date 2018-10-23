На Донетчине отремонтировали поврежденный водопровод "Горловка-Торецк"

23 октября, 2018, 22:12

В Донецкой области завершены ремонтно-восстановительные работы поврежденной части водопровода "Горловка-Торецк"

Об этом во вторник, 23 октября, сообщило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий в своем Twitter.

"После завершения пуско-наладочных работ начнется наполнение резервуаров и подача воды в районы г.Торецк", - отметили в пресс-службе МінТОТ.

По информ.сектора #МТОТ в Донецкой области ремонтно-восстановительные работы поврежденной части водопровода "Горловка-Торецк" завершены. После завершения пуско-наладочных работ начнется наполнение резервуаров и подача воды в районы г.#Торецк — МТОТ (@mtot_gov_ua) 23 октября 2018 г.