На Донетчине отремонтировали поврежденный водопровод "Горловка-Торецк"
23 октября, 2018, 22:12
В Донецкой области завершены ремонтно-восстановительные работы поврежденной части водопровода "Горловка-Торецк"
Об этом во вторник, 23 октября, сообщило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий в своем Twitter.
"После завершения пуско-наладочных работ начнется наполнение резервуаров и подача воды в районы г.Торецк", - отметили в пресс-службе МінТОТ.
По информ.сектора #МТОТ в Донецкой области ремонтно-восстановительные работы поврежденной части водопровода "Горловка-Торецк" завершены. После завершения пуско-наладочных работ начнется наполнение резервуаров и подача воды в районы г.#Торецк— МТОТ (@mtot_gov_ua) 23 октября 2018 г.
- Напомним, на Донетчине, в районе оккупированной Горловки, из-за порыва водопровода на прошлой неделе без воды остались 42 813 человек.
- Позже, бывший глава Донецкой ВЦА Павел Жебривский заявил, что Донецкая фильтровальная станция должна подать воду в Торецк в ближайшие дни.
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