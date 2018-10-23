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На Донетчине отремонтировали поврежденный водопровод "Горловка-Торецк"

В Донецкой области завершены ремонтно-восстановительные работы поврежденной части водопровода "Горловка-Торецк"

Об этом во вторник, 23 октября, сообщило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий в своем Twitter.

"После завершения пуско-наладочных работ начнется наполнение резервуаров и подача воды в районы г.Торецк", - отметили в пресс-службе МінТОТ.

  • Напомним, на Донетчине, в районе оккупированной Горловки, из-за порыва водопровода на прошлой неделе без воды остались 42 813 человек.
  • Позже, бывший глава Донецкой ВЦА Павел Жебривский заявил, что Донецкая фильтровальная станция должна подать воду в Торецк в ближайшие дни.
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