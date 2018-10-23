На Донбассе погиб украинский военнослужащий, - штаб

23 октября, 2018, 19:07

На Донбассе кремлевские наемники в течение вторника минимум 4 раза обстреляли украинские позиции, среди военных Объединенных сил есть погибший

Об этом сообщил штаб ООС в своем вечернем сведении В Facebook.

"Противник вел прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Станицы Луганской, Марьинки, Старогнатовки и Гнутового. В ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб", - говорится в сообщении.

При этом, как отметили в штабе, во всех случаях ведения огня российскими боевиками Объединенные силы принимали адекватные меры.