На Донбассе погиб украинский военнослужащий, - штаб
23 октября, 2018, 19:07
На Донбассе кремлевские наемники в течение вторника минимум 4 раза обстреляли украинские позиции, среди военных Объединенных сил есть погибший
Об этом сообщил штаб ООС в своем вечернем сведении В Facebook.
"Противник вел прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Станицы Луганской, Марьинки, Старогнатовки и Гнутового. В ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб", - говорится в сообщении.
При этом, как отметили в штабе, во всех случаях ведения огня российскими боевиками Объединенные силы принимали адекватные меры.
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