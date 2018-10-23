Москальковой снова могут запретить въезд в Украину, - Денисова
Об этом во вторник, 23 октября, в своем Facebook сообщила уполномоченная по правам человека в Верховной Раде Украины Людмила Денисова.
"Вся страна и я лично готовы оказать любую поддержку пострадавшим от теракта и их семьям. Я обращалась к Омбудсмену РФ и выражала свою готовность вместе с ней посетить аннексированный РФ Крым и выполнить нашу гуманитарную миссию. Ответа не получила", - написала украинская омбудсмен.
Зато, как отметила Денисова, Москалькова приехала сегодня в Керчь, в очередной раз нарушив правила пересечения украинской границы.
"Нарушение законодательства Украины Омбудсменом РФ может повлечь новый запрет въезда его в Украину и поставить под угрозу взаимные посещения. За такие действия ей было запрещено въезжать в Украину", - отметила Денисова.
Она также напомнила, что тогдашние ограничения отменил президент Украины Петр Порошенко во исполнение договоренностей с президентом РФ Владимиром Путиным в отношении взаимных и синхронных посещений заключенных.
- Напомним, 17 октября в оккупированной Керчи в политехническом колледже произошел взрыв, в результате которого погибло 20 человек.
- Свидетели рассказали, что кроме взрыва слышали стрельбу, некоторые якобы видели людей с автоматами. Также сообщалось о задержании трех подозреваемых и розыске еще одного.
- Позже сообщили, в здании нашли тело предполагаемого исполнителя теракта. Предположительно, он совершил самоубийство.
- Из-за событий в Керчи Украина усилила меры безопасности на границе с Крымом. Прокуратура АР Крым открыла дело по факту теракта. Порошенко выразил соболезнования украинцам, которые потеряли близких.
- Позже, 22 октября, в Керчи произошел еще один взрыв рядом с политехническим колледжем.
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