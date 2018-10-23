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Москальковой снова могут запретить въезд в Украину, - Денисова

Уполномоченная по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова снова может стать невъездной в Украину из-за незаконного пересечения оккупированной Керчи

Об этом во вторник, 23 октября, в своем Facebook сообщила уполномоченная по правам человека в Верховной Раде Украины Людмила Денисова.

"Вся страна и я лично готовы оказать любую поддержку пострадавшим от теракта и их семьям. Я обращалась к Омбудсмену РФ и выражала свою готовность вместе с ней посетить аннексированный РФ Крым и выполнить нашу гуманитарную миссию. Ответа не получила", - написала украинская омбудсмен.

Зато, как отметила Денисова, Москалькова приехала сегодня в Керчь, в очередной раз нарушив правила пересечения украинской границы.

"Нарушение законодательства Украины Омбудсменом РФ может повлечь новый запрет въезда его в Украину и поставить под угрозу взаимные посещения. За такие действия ей было запрещено въезжать в Украину", - отметила Денисова.

Она также напомнила, что тогдашние ограничения отменил президент Украины Петр Порошенко во исполнение договоренностей с президентом РФ Владимиром Путиным в отношении взаимных и синхронных посещений заключенных.

 

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