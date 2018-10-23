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Мечта перфекциониста: в NASA показали айсберг идеальной формы

NASA обнародовало снимок идеального айсберга: он прямоугольной формы и ровный

Фото показали NASA в своем Twitter.

Этот асйберг плоский и находится среди морского льда неподалеку от шельфового ледника Ларсена, что у побережья Антарктического полуострова.

"Резкие углы и плоская поверхность айсберга свидетельствуют, что он, вероятно, недавно откололся от ледяного шельфа", - пишут в твите.

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