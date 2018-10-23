Мечта перфекциониста: в NASA показали айсберг идеальной формы
23 октября, 2018, 15:24
NASA обнародовало снимок идеального айсберга: он прямоугольной формы и ровный
Фото показали NASA в своем Twitter.
Этот асйберг плоский и находится среди морского льда неподалеку от шельфового ледника Ларсена, что у побережья Антарктического полуострова.
"Резкие углы и плоская поверхность айсберга свидетельствуют, что он, вероятно, недавно откололся от ледяного шельфа", - пишут в твите.
From yesterday's #IceBridge flight: A tabular iceberg can be seen on the right, floating among sea ice just off of the Larsen C ice shelf. The айсберг sharp angles and flat surface indicate that it probably recently calved from the ice shelf. pic.twitter.com/XhgTrf642Z— NASA ICE (@NASA_ICE) 17 октября 2018 г.
- Ранее персонал антарктической станции "Конкордия" оставили на несколько минут тарелку со спагетти на морозе и нашли "вермишельную скульптуру".
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