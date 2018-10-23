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Лига чемпионов: МЮ принимает "Ювентус", расписание остальных матчей и трансляций вторника


фото: uefa.com
В 3-м туре группового раунда Лиги чемпионов английский "Манчестер Юнайтед" сыграет против итальянского "Ювентуса"

Лига чемпионов. Групповой раунд. 3-й тур

19:55 - АЕК (Греция) - "Бавария" (Германия), "Футбол 2"

19:55 - "Янг Бойз" (Швейцария) - "Валенсия" (Испания)

22:00 - "Шахтер" (Украина) - "Манчестер Сити" (Англия), "Футбол 1"

22:00 - "Хоффенгайм" (Германия) - "Лион" (Франция)

22:00 - "Реал" (Испания) - "Виктория" (Чехия)

22:00 - "Рома" (Италия) - ЦСКА (Россия)

22:00 - "Аякс" (Голландия) - "Бенфика" (Португалия)

22:00 - "Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Ювентус" (Италия), "Футбол 2"

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