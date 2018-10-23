Лига чемпионов: МЮ принимает "Ювентус", расписание остальных матчей и трансляций вторника
Лига чемпионов. Групповой раунд. 3-й тур
19:55 - АЕК (Греция) - "Бавария" (Германия), "Футбол 2"
19:55 - "Янг Бойз" (Швейцария) - "Валенсия" (Испания)
22:00 - "Шахтер" (Украина) - "Манчестер Сити" (Англия), "Футбол 1"
22:00 - "Хоффенгайм" (Германия) - "Лион" (Франция)
22:00 - "Реал" (Испания) - "Виктория" (Чехия)
22:00 - "Рома" (Италия) - ЦСКА (Россия)
22:00 - "Аякс" (Голландия) - "Бенфика" (Португалия)
22:00 - "Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Ювентус" (Италия), "Футбол 2"
- Матч 3-го тура Лиги чемпионов между "Шахтером" и "Манчестер Сити" состоится сегодня в Харькове и начнется в 22:00.
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"Шахтер" сыграет против "Манчестер Сити" без своего травмированного лидера - Тайсона.
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Также команде Паулу Фонсеки, через повреждения, не поможет другой лидер полузащиты - Марлос.
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В стартовом матче Лиги чемпионов "Шахтер" дома сыграл вничью с немецким "Хоффенгаймом" - 2:2.
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Во втором туре ЛЧ "Шахтер" отобрал очки у французского "Лиона" - 2:2.
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