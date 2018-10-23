Китай построил самый длинный мост в мире за $20 млрд. Еще и с подводным тоннелем

23 октября, 2018, 12:50

В Китае торжественно открыли морской мост длиной 55 км, который соединил Китай с городами Гонконг и Макао

Об этом сообщает Associated Press.

Мост строили почти 10 лет. На его строительство потратили 400 тыс. тонн стали. Такое количество стали равно, например, 60 Эйфелевым башням. Путепровод стоил стране $20 млрд.

Конструкция моста включает подводный тоннель длиной 6,7 км. Это сделано для того, чтобы оставить возможность для судоходства над этой секцией.

Ездить по мосту можно будет уже 24 октября. Для этого нужно получить специальное разрешение. Вскоре по мосту должны запустить частные автобусные маршруты. Железнодорожного сообщения города не имеют.

Если раньше из Гонконга на материковую часть Китая добирались больше 3 часов, то мост сократил этот процесс до 30 минут. Мост является частью "большого залива" - амбициозного плана экономического развития, который должен соединить Гонконг, Макао и еще 9 городов на юге Китая.

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Критики строительства моста заявляли, что объект не окупит своей стоимости. В то же время китайская власть считает, что мост принесет экономике до 10 трлн юаней ($1,44 трлн).

Экологи утверждают, что мост может нанести серьезный ущерб морской экосистеме, в частности китайскому белому дельфину, который находится под угрозой исчезновения.

Местные СМИ назвали сооружение "мостом смерти", поскольку во время строительства погибли 18 строителей, еще сотни получили травмы. Так, минимум 9 рабочих погибли на стороне Гонконга, еще 9 - на на материковой стороне.